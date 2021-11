Norris komt met sprintrace plan: "One-shot kwalificatie op zaterdagochtend"

Afgelopen weekend stond er weer een sprintkwalificatie op het programma. Het format is veelvuldig bekritiseerd. Vooral de tweede vrije training op zaterdagochtend is een enorm punt van kritiek. De sessie heeft niet bepaald veel nut en voor de kijker is het vaak een bloedsaai uurtje.

Ook McLaren-coureur Lando Norris is van mening dat hier iets moet veranderen. De jonge Brit heeft er over nagedacht. Hij deelt zijn hersenspinsels met Motorsport.com: "Ik zou graag iets aanpassen wat ervoor zorgt dat je op vrijdag kwalificeert voor zondag. Op zaterdagochtend rijden we dan een one-shot-kwalificatie voor de sprintrace. Een kwalificatie over één ronde dus, net als vroeger."

Norris denkt dat dit een prima vervanger is voor tweede vrije training in het sprintformat. De McLaren-coureur legt het uit: "Dit is denk ik spannender dan de VT2 die we nu hebben. Op deze manier wordt de zaterdag ietwat afgesplitst. Hierdoor betekent de sprintrace ook niets meer voor de race op zondag."