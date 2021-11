Masi legt boete Hamilton nog eens uit: "Dit soort gedrag is onacceptabel"

Afgelopen weekend regende het boetes en straffen in Brazilië. Max Verstappen kreeg een enorme boete nadat hij de illegale achtervleugel van Lewis Hamilton aanraakte. Hamilton kreeg op zijn buurt een boete van 5000 euro omdat hij zijn gordels losmaakte tijdens het juichen in de uitloopronde.

Race Director Michael Masi was hier alles behalve tevreden mee. De Australiër was zeer duidelijk over de overtreding van Hamilton. Tegenover de internationale media was hij zeer direct: "Elke coureur weet dat het de regel is. Het is anderhalf jaar geleden al eens met hen besproken. Ook ten tijde van Charlie Whiting is het al eens te sprake gekomen."

Masi maakt nog maar eens heel duidelijk dat hij niet gediend is van dit soort juich-praktijken: "Het is een veiligheidsonderdeel en dat is door de stewards heel erg duidelijk gemaakt. Ze willen het feestvieren niet bederven maar in de koningsklasse is het ook een veiligheidsding. We willen ook een boodschap de wereld in sturen dat dit soort gedrag echt onacceptabel is."