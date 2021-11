Alonso trots op zijn team: "We blijven op level met AlphaTauri"

Haast onzichtbaar reed het team van Alpine een geweldige race. Beide coureurs reden in de punten en bewezen hun mannen daarmee een dienst. Esteban Ocon werd achtste en ervaren rot Fernando Alonso wist zijn blauwe bolide naar een solide negende plaats te sturen.

De tweevoudig wereldkampioen was dan ook zeer te spreken over zijn Braziliaanse race. Na afloop sprak hij met de Formule 1-site: "Ik ben blij met ons resultaat vandaag na een moeilijke dag gisteren. De start en de restart vielen niet helemaal onze kant op maar daarna hadden we een hele goede pace."

Alonso verloor wat tijd onder de Virtual Safety Car maar verder beleefde hij een feilloze middag. Hij is dan ook blij dat zijn teamgenootje Ocon ook in de punten eindigde: "Het is goed om te zien dat allebei de auto's weer in de punten rijden. Ook blijven we op level met AlphaTauri in de strijd om plek vijf richting Qatar. Dus we proberen deze vorm vast te houden."