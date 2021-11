Tsunoda niet eens met tijdstraf na clash met Stroll: "Hij keek niet in zijn spiegels"

De openingsfase van de Braziliaanse Grand Prix werd gekenmerkt door een Safety Car fase en vlak daarna ook een Virtual Safety Car. De normale Safety Car kwam naar buiten nadat Yuki Tsunoda en Lance Stroll elkaar raakten in de eerste bochtencombinatie. Beide coureurs konden hun weg vervolgen maar lieten wel een enorme bende achter.

Tsunoda beleefde al een rampzalig weekend maar zag alles in het water vallen na de samenkomst met Stroll. Hij kon zijn weg vervolgen met een nieuwe voorvleugel maar bleef steken op een waardeloze vijftiende plaats inclusief tijdstraf.

Frustratie

De Japanse AlphaTauri-coureur spreekt zijn teleurstelling uit bij de media-afdeling van de Formule 1: "Ik ben nogal gefrustreerd na vandaag. Ik denk dat we een goede keuze hebben gemaakt met de banden maar jammer genoeg ruïneerde de clash met Stroll mijn race. Het was een risicovolle move maar hij keek niet in zijn spiegels en we raakten elkaar."

Penalty

De stewards dachten er echter anders over en gaven Tsunoda een fikse tijdstraf. Vanzelfsprekend kan de Japanner zichzelf naar niet in vinden: "Het is echt een schande dat ik een penalty kreeg. Ik had ook moeite met schade voor de rest van de race. Maar deze dingen gebeuren en we werken hard om de volgende race sterker terug te komen."