Mercedes-engineer. Shovlin: "Bemoedigend zo snel te zijn op circuit waar wij eerder niet sterk waren"

Andrew Shovlin, hoofdman over honderd bij Mercedes, is goed te spreken over de enorme snelheid die zijn auto's toonden op Interlagos. Zaterdag sprintte Bottas als eerste over de streep terwijl Hamilton zich van achteren terug vocht naar de vijfde stek. Zondag zette Hamilton die lijn voort, waarbij hij Verstappen ook wist te passeren en de Braziliaanse Grand Prix op zijn naam schreef.

Hoofd-engineer Shovlin neemt zijn petje af voor de coureurs en teamleden na het weekend in Brazilië. "We hebben in de loop der jaren een aantal indrukwekkende ritten van Lewis gezien, maar dat was ongelooflijk. We hebben niet meer de voorsprong zoals we de afgelopen jaren hadden, maar het was gewoon geweldig om te doen wat hij dit weekend deed."

Shovlin benadrukt dat ook het team zelf positief verrast was over hun snelheid op Interlagos. Op dat circuit ging het in het verleden lang niet altijd van een leien dakje voor Mercedes.

"Het was een druk weekend en hoewel de overwinning en het dubbele podium de hoogtepunten waren, was het meest bemoedigende aspect hoe sterk de snelheid was op een circuit waar wij niet sterk bleken in 2019."

Shovlin looft zijn mensen omdat zij het hoofd erbij hielden, ook toen het moeilijk was op de zaterdag vanwege de diskwalificatie van Hamilton.

Komend weekend wordt er wederom geracet. "We kijken uit naar de uitdaging van het nieuwe circuit in Qatar en wij zullen de komende dagen non-stop werken om zo goed mogelijk voor de dag te komen."