Horner speelt het sportief: "Gaan deze race niet in protest"

Na een tumultueus weekend kwam niet Red Bull Racing maar Mercedes als winnaar uit de bus. Max Verstappen moest in Lewis Hamilton zijn meerdere erkennen en Sergio Perez werd vierde. De Mexicaan snoepte in de absolute slotfase nog wel het puntje voor de snelste ronde van Hamilton af.

Na afloop van de race was Red Bull-teambaas Christian Horner dan ook niet teleurgesteld. De Brit verscheen voor de camera's van Sky Sports: "Voor ons was het zaak om de schade beperkt te houden. Mijn felicitaties voor Lewis en Mercedes. Ze waren heel snel hier. We hebben belangrijke punten gepakt en die snelste ronde van Checo op het einde was schadebeperking."

Monaco

Horner zag dat concurrent Hamilton wel heel snel zijn rondjes reed. Hij keek met verbazing: "Die straight line speed was echt indrukwekkend. Die nieuwe motor van ze. Ze reden met een Monaco-achtervleugel hier. Dus het is echt heel, heel erg indrukwekkend. Max kon dat simpelweg niet verdedigen."

Geen protest

Door de gebeurtenissen van dit weekend zullen mensen vraagtekens plaatsen bij snelheid van Hamilton. Horner toont zich sportief en wil er niets van weten: "We gaan bij deze race niet in protest. Het is belangrijk om te begrijpen waar de snelheid vandaan komt. Een nieuwe motor en downforce op het niveau van Monaco. Toen hij Max inhaalde was hij in dat rondje 30 kilometer per uur sneller. Dus het is iets wat we moeten begrijpen."