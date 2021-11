Breaking: Hamilton krijgt boete na los maken gordels

Lewis Hamilton krijgt een boete van 5000 euro nadat hij zijn gordels los maakte in de uitloopronde in Brazilië. De Brit moest zich voor de zoveelste keer dit weekend melden bij de stewards nadat hij eerder in het weekend werd gediskwalificeerd na een illegale achtervleugel.

Hamilton maakte zijn gordels los op een stevig feestje te vieren met de aanwezige fans. Tijdens de uitloopronde stopte hij ook nog even bij een marshall om een Braziliaanse vlag aan te pakken. Het feestje kost hem 5000 euro en als hij nog een keer fratsen uithaalt voor eind 2022 moet hij 20.000 euro extra dokken.

De stewards zeggen dat ze sympathie hebben voor het feit dat Hamilton zijn overwinning zo viert maar dat het fundamenteel onveilig is om de gordels op deze manier los te maken terwijl de auto nog in beweging is. Verder geven ze ook nog eens fijntjes aan dat Hamilton een voorbeeldfunctie heeft voor jonge coureurs.