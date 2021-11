Ferrari profiteert van ellende bij McLaren en verstevigt derde plaats

Het team van Ferrari verstevigt hun derde positie in de WK-stand om de constructeurs. Het team van McLaren had grote problemen in Brazilië. Het gat tussen beide teams is dan ook vergroot. Ferrari verstevigt hun derde plaats, maar - zo waarschuwt de teambaas - Ferrari mag niet verslappen, want de strijd is nog niet gestreden.

Race recap: Charles fifth, Carlos sixth

Race recap: Charles fifth, Carlos sixth

Als Leclerc als vijfde over de streep komt, kan de Ferrari-coureur zijn enthousiasme en blijdschap niet onder stoelen of banken steken. Via de boordradio klink zijn blijdschap om het resultaat:

"Come on, Lets go! Come on! Tijdens een moeilijk raceweekend wisten we er het maximale uit te halen. Come on baby, yes! Wat een goed herstel van gisteren", jubelt hij.

Ook op Twitter laat het team graag zien hoe blij zij zijn met de uitkomst van de Braziliaanse Grand Prix.

Standings update after 45 laps: P5 and P6.

Ellende bij McLaren

Carlos Sainz had een slechte start en drong Lando Norris op het gras in de eerste bocht, waarna de McLaren een lekke band opliep. Daniel Ricciardo viel uit met een probleem in de krachtbron van de McLaren. Op die dag scoort Ferrari goede punten met Charles Lecerc als vijfde en Carlos Sainz als zesde op Interlagos. Sainz werd zaterdag nog derde tijdens de sprintrace, hij is dan ook kritisch op zichzelf.

Sainz: "Ik kan niet blij zijn met mijn resultaat, aangezien ik waarschijnlijk vijfde had kunnen worden als ik goed van mijn plek was gekomen.We moeten daar eens goed naar kijken, want ik wil de oorzaak begrijpen, want wij missen constantie bij de start. Daarna raakte ik Lando (Norris, red.) en daarmee verloor ik positie ten opzichte van Checo (Perez, red.) en Charles (Leclerc, ree.). Vanaf dat punt waren wij de hele race sterk, maar dat is het dan ook wel."

#Charles16 and #Carlos55 both boxing for hard tyres ⚪️



They are back in the same positions 👊



#Charles16 and #Carlos55 both boxing for hard tyres ⚪️

They are back in the same positions 👊

14 laps left into #BrazilGP

Teambaas Mattia Binotto is blij, maar waarschuwt dat er niet te vroeg gejuicht moet worden. "Als je kijkt naar het kampioenschap dan was het een goed resultaat aan gezien wij onze voorsprong verdubbelden ten opzichte van onze naaste rivalen. Maar dat betekent nog niet dat het nu allemaal over en uit is, verre van. Wij weten ook dat de situatie zomaar kan veranderen en dat onze concurrenten enorm sterk zijn", zo realiseert de gekrulde teambaas van Scuderia Ferrari zich.

McLaren krijgt komend weekend al de kans om de achterstand van 31,5 punt op Ferrari weer te verkleinen tijdens het raceweekend in Qatar.