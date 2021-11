Max Verstappen denkt aan podiumplaats op Interlagos in Sao Paulo

Max Verstappen denkt dat hij wel op het podium kan komen. Dat zegt hij tegen verslaggevers in de opbouw naar de start van de race op Interlagos.

"Het ziet er allemaal redelijk goed uit, het is een lange wedstrijd waar veel dingen kunnen gebeuren, maar ik denk dat we wel op het podium kunnen komen", zo vertelt hij tegen F1.com tijdens de paraderonde over het Braziliaanse Autódromo José Carlos Pace.