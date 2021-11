Wat kunnen Max Verstappen vanaf P2 en Sergio Perez vanaf P4 op Interlagos?

Red Bull Racing kon niet voorkomen dat een auto met een ster op de neus als eerste over de streep kwam na 24 rondes sprinten op het Autódromo José Carlos Pace, Interlagos. Als het team blijft worstelen met het aan het werk krijgen van hun banden, dan dreigt een herhaling van gisteren: verdedigen ten opzichte van het rode gevaar in de spiegels. Carlos Sainz ging met zijn Ferrari als de brandweer en start tussen de Bull's op de derde stek. Ook Leclerc zit de RB16's op de hielen.

Sergio Perez leverde gisteren al een plek in en kon Carlos Sainz niet achter zich houden. Max Verstappen had het daar ook moeilijk mee: hij verloor zijn positie eveneens aan de Spaanse Ferrari-coureur, maar de Limburger wist zijn aanvankelijke tweede positie toch te heroveren.

Slipstream

Max Verstappen liet in Mexico met een ijzeren vuistslag zien wie de baas was. Ook daar startte Verstappen achter Bottas, maar de Fin toonde zich een angsthaas en liet zich als een mak schaap inhalen door de Nederlander. De Red Bull Racing kampioen in wording zal dat willen herhalen vandaag, wetende dat Lewis Hamilton gister in slechts een derde van een Grand Prix-afstand zich indrukwekkend wist terug te knokken naar het front.

Max Verstappen genoot in Mexico van de gunstige luchtstromen achter de Mercedes, wellicht kan hij in Brazilië het trucje na de eerste bochtencombinatie herhalen, op de plek waar zijn vader overigens ooit met een Benneton door de lucht vloog na een aanvaring met Eddy Irvine.

Dat was toen, tijdnes het vroege debuut van vader Jos Verstappen. Aangezien Max Verstappen de verbeterde versie is met het talent van Verstappen senior, weet de Limburger hoe het nu wél moet.

Of toch liever aanvallen?

In plaats van vooral te verdedigen zullen de Red Bull's misschien liever willen gaan toeslaan in de eerste face van de race, a-la-Bottas op zaterdag. Verstappen zou hier dus wel eens zijn zijn zinnen gezet kunnen hebben op zoete wraak op Bottas, met een agressieve aanvallende strategie. De Limburger leidt het wereldkampioenschap met 21 punten voorsprong op Lewis Hamilton, die vanaf de tiende plaats zijn opmars naar voren zal voortzetten. Veel gaat afhangen van hoe de Red Bull's vandaag hun bandenkeuzes zullen maken.

Vrije bandenkeuze

Na de sprintrace mag elk team vrij kiezen op welke rubbers men van start gaat. Grote kans dus dat Verstappen dezelfde strategie kiest zoals Bottas dat gisteren deed: op de rode band een bliksemstart maken en proberen weg te rijden bij de rest.

Max Verstappen: "Het is een belangrijke dag en het zal anders zijn aangezien wij meer opties hebben met de strategie. Laten we zien wat er gaat gebeuren, het wordt wat warmer dus hopelijk zal dat voor ons wat beter zijn als is dat nog moeilijk te zeggen op dit moment", zo liet Verstappen zijn team optekenen in een persverklaring.

Perez wil naar voren

Sergio Perez zinspeelt ook op het recht zetten van zaken, nadat hij gisteren de bolide uit Maranello niet achter zich wist te houden. "De snelheid op het rechte stuk van de Ferrari was behoorlijk sterk ook. Het is zondag echter de race die echt telt, niets is dus nog verloren en we kunnen er nog voor gaan en we kunnen meer risico's nemen dan zaterdag."

Zaterdag behoudend, zondag meer risico's nemen

Volgens de Mexicaan had hij de aanval kunnen wagen zaterdag, maar dat risico wilde hij niet nemen. Vandaag, dan gaat het gebeuren, meent Perez: "Ik zou graag verder naar voren willen komen, wij zullen vanaf de start de druk er vol op zetten om vooruitgang te boeken die wij graag willen. het is van belang goed van de plaats te komen en van daaruit moeten we zien. Ik hoop dat ik snel voorbij de Ferrari kan komen en dan goede snelheid kan rijden vanaf de eerste ronde. Wij zullen leren van wat wij zaterdag deden en wij zullen sterk zijn vandaag", zo klinkt het vastberaden.

We zullen zien. Na 18:00 uur doven lampen boven het rechte stuk op Interlagos. GPtoday houdt van de race - u bent niet anders van ons gewend - een live-verslag bij zodat u niets zult missen van de actie op de Braziliaanse baan.