Russell kijkt met verbazing naar titelstrijd: "Ongelofelijk dat Mercedes nog mee kan vechten"

George Russell is bezig met zijn afscheidstournee bij het team van Williams. De jonge Brit vertrekt na dit seizoen naar de supersterren van Mercedes en weet dat hem daar een zware klus wacht. Tegelijkertijd ziet Russell ook dat zijn toekomstige werkgever het momenteel zwaar heeft in de kampioensstrijd.

Red Bull Racing en Max Verstappen laten Mercedes en Lewis Hamilton werken voor hun geld. De afgelopen paar races werden gewonnen door Verstappen en ook tweede Red Bull-coureur Sergio Perez presteert steeds sterker. Maar de titel is nog niet binnen en dat zorgt voor verbazing bij Russell.

De Brit observeert de situatie bij Sky Sports. Hij is vrij helder: "Red Bull had dit kampioenschap allang binnen moeten hebben. Het is overduidelijk dat Red Bull al het gehele seizoen de snelste auto heeft. Dit zorgt ervoor dat het ongelofelijk is dat Mercedes en Lewis nog steeds om het kampioenschap kunnen vechten."