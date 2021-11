Sprintrace GP van Brazilië: Bottas wint sprint en pakt pole position voor Verstappen en Sainz

Valtteri Bottas wint de sprintrace in de Grand Prix van Brazilië en pakte pole positie voor de race van zondag. De Finse Mercedes-rijder komt als een raket van zijn plaats en verschalkt Max Verstappen direct in de eerste bochtencombinatie. Carlos Sainz loert, loert, loert en passeert Verstappen. De Limburger komt buiten de baan, maar herstelt en moet even genoegen nemen op de derde plaats. De Limburger weet zich te herpakken en Carlos Sainz blijkt alsnog niet opgewassen tegen de door Honda-aangedreven RB16B.

Een getergde Lewis Hamilton stormt ondertussen als een wervelwind naar voren. De Brit moest vanaf de laatste startplek starten vanwege zijn diskwalificatie uit de kwalificatie. Punten zijn er echter alleen te verdelen voor de snelste drie heren: Valtteri Bottas troeft Verstappen en Sainz af. Hamilton blijft puntloos na een indrukwekkende inhaalrit op Interlagos. Verstappen loopt twee WK-punten verder uit op zijn Britse rivaal voor de titel.

Live verslag

Live sprintrace op het Autódromo José Carlos Pace op Interlagos nabij, Sao Paulo, Brazilië. Ververs deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het circuit. Het is een krankzinnig weekend met vooral vuurwerk naast de baan, tot dusverre. Wat kan Verstappen vanaf de eerste startrij na diskwalificatie van Lewis Hamilton?

Start

Max Verstappen verliest de eerste plaats bij Valtteri Bottas die met de Mercedes als een speer van zijn plaats komt. Bottas troeft Verstappen af, terwijl Carlos Sainz toeslaat en Verstappen zijn tweede positie verliest aan de Ferrari. Verstappen komt kort naast de baan en moet voorlopig als derde zich verder naar voren gaan knokken. Bij de eerste doorkomst is de volgorde: Bottas voor Sainz en Verstappen. De beide Alfa Romeo's raken elkaar, Räikkönen geeft weinig ruimte aan zijn Italiaanse teamgenoot die als gevolg ervan van de baan spint. Bottas noteert bliksemsnelle rondetijden, terwijl Lewis Hamilton inmiddels opkrabbelt naar P14.

Hamilton geeft de moed niet op

Hamilton rijdt met een vastberadenheid en een agressie waarbij hij er geen gras over laat groeien. P12 voor de Brit na slechts een handje vol ronden racen. Verstappen worstelt op P3 en lijkt zijn banden niet op werkende temperatuur te krijgen tijdens de openingsfase. Alonso ligt echter op de elfde positie en ziet het zwarte gevaar in zijn spiegels opduiken: het is de Mercedes van Lewis Hamilton die dichter bij kwam aan de staart van de Alpine. De gedachten gaan terug naar de Grand Prix van Hongarije waar Hamilton gefrustreerd raakte toen hij elf ronden lang niet voorbij wist te komen aan de blauwe Alpine van Alonso.

Alonso onmachtig tegen Hamilton

Dat was toen. Vandaag verkoopt Alonso zijn huid aanzienlijk minder duur: de Spanjaard wordt al na anderhalve ronde voorbij gestreefd door de veel snellere Mercedes van de getergde Brit, die werd gediskwalificeerd vanwege een discutabele achtervleugel die ongeoorloofd voordeel zou hebben geboden bij het gebruik van DRS. De Brit slaat genadeloos toe bij Sebastian Vettel voor de negende plaats. De punten worden echter alleen aan de snelste drie uitgereikt en dus zal Hamilton zijn warme mes nog even verder door de boter moeten laten gaan.

Leclerc verdedigt P5 met verve

De strijd om de derde positie in de WK-lijst voor constructeurs barst in alle hevigheid los als Lando Norris een koevoet tussen de deur van Leclerc zet. De McLaren en de Ferrari duwen elkaar bijna in de muur, ze vervolgen een spannend duel dat na een aantal bochten al beslecht is. De oranje bolide komt voorbij aan de rode en trekt dan een veilig gaatje, maar het rode gevaar blijft akelig aanwezig in de spiegels van Norris.

Slagorde na 18 ronden racen

Na 18 ronden racen zit het veld er zo uit: Bottas voor Verstappen, Sainz, Perez, Norris, Leclerc, Hamilton, Gasly, Ocon, Vettel en Ricciardo. Buiten de top tien besturen Ricciardo, Alonso, Giovinazzi, Tsunoda, Stroll, Latifi, Russell en Räikkönen de andere bolides. Sergio Perez pakt graag het laatste punt door P3 te veroveren, maar dat lukt hem niet. De Ferrari blijkt te snel voor de tweede Red Bull Racing-bolide. Lewis Hamilton rijdt zonder enige twijfel resoluut en trefzeker voorbij aan de oranje McLaren van Norris. Hamilton ziet Max Verstappen twee punten verder uitlopen in de WK-stand: zijn inhaalslag levert geen WK-punten op.