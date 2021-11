Mercedes krijgt toestemming van FIA om achtervleugel van Hamilton te vervangen

Mercedes heeft toestemming gekregen om de veelbesproken achtervleugel van Lewis Hamilton te vervangen. Dat betekent dat Hamilton de tweede training aanvangt met een nieuwe exemplaar. Overigens betekent dat niet dat de Brit geen straf kan krijgen, hij heeft de mogelijk illegale vleugel immers gebruikt in de kwalificatie.

Mercedes laat aan meerdere media ,waaronder het Oostenrijkse ORF, weten dat ze de achtervleugel mogen vervangen van de FIA. Dit zou ook volgens de hiervoor benodigde reglementen mogen.

Er is nog steeds geen beslissing genomen door de stewards. Ook over de situatie met Verstappen ,die de vleugel van Hamilton aanraakte, is nog niets naar buiten gekomen. Mercedes heeft vanmiddag bijna een uur met de stewards gesproken terwijl Verstappen al na een kwartiertje klaar was met babbelen.