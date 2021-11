Vleugelonderzoek: FIA bewaakt Mercedes Hamilton en verzegelt controversiële DRS

De FIA heeft gezorgd dat er niet geknoeid kan worden met mogelijke bewijzen in de zaak rondom de discutabele achtervleugel van Lewis Hamilton's Mercedes. Hij reed de voorlopige pole position tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië op Interlagos met een achtervleugel die na afloop van de kwalificatie onderwerp werd van inspectie door de FIA. Vrijdagavond blijkt de controversiële achtervleugel niet te voldoen aan het reglement, zo meldt technisch gedelegeerde Jo Bauer in zijn rapportage aan de stewards.

Bauer constateerde dat er teveel ruimte zit tussen de bewegende delen in de achtervleugel bij het openklappen van de DRS. Daarop stelden de stewards van de FIA aanvullend onderzoek in. Zo riep men technische afgevaardigden van Mercedes op het matje voor uitleg. Hete kolen dus in Interlagos, waar dit weekend de Braziliaanse F1 GP op het programma staat.

Bewaking gedurende de nacht

De FIA zorgt nu dat er niets kan gebeuren met de bolide en de achtervleugel waar het om gaat. De FIA heeft technisch gedelegeerden opdracht gegeven toe te zien op het demonteren van de achtervleugel. Ook wordt het onderdeel verzegeld, valt te lezen in officiële documenten van de autosportfederatie. Bovendien houdt een afgevaardigde van de FIA de bolide van Hamilton gedurende de nacht scherp in de gaten "waarbij alleen handelingen mogen worden uitgevoerd om de auto op te bergen", stelt het FIA.