Alonso realistisch: "Vonden al snel de limiet"

Fernando Alonso kende een redelijk succesvolle middag in Sao Paulo. De Spaanse Alpine-coureur stootte net aan door naar Q3 maar had het in de laatste sessie redelijk zwaar. De tweevoudig wereldkampioen kwalificeerde zich als tiende en was daar toch redelijk blij mee.

Na afloop van de kwalificatie verscheen de Spanjaard voor de camera's van Sky Sports: "Het was enorm close vandaag. Ik heb het gevoel dat we een productieve ochtend hadden. De auto voelde vrij goed en gedroeg zich naar behoren. De kwalificatie verliep redelijk en we gingen comfortabel door naar Q2."

Daarna was het kantje boord voor Alonso en consorten. Hij verklaart zich nader voor de microfoon: "Vanaf Q2 reden we vergelijkbare rondetijden en denk ik dat we al snel de limiet vonden. We wilden iets hoger eindigen en op de schone kant van de grid starten omdat de start hier morgen echt cruciaal is."