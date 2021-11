Sainz best tevreden: "Kon auto precies besturen zoals ik wilde"

Niet Charles Leclerc maar Carlos Sainz was de snelste Ferrari in de kwalificatie. De Spanjaard noteerde de zesde tijd en zag dat Pierre Gasly ook nog eens sneller was. Wel had Sainz achteraf een prima gevoel overgehouden aan zijn snelle rondjes in Brazilië.

Na afloop van de kwalificatie verscheen hij voor de camera's van Sky Sports. Hij was eigenlijk best wel tevreden: "Ik denk dat we een aantal goede rondjes hadden in de kwalificatie. Voor de tweede keer op rij dat de auto onder mij heerlijk aanvoelde en ik hem precies kon besturen zoals ik wilde. Ook kon ik mij goed vinden in de set-up die perfect uitpakte."

Wel merkt Sainz dat vechten met de concurrentie over het gehele jaar niet of amper is veranderd. Hij laat het in duidelijk taal weten: 'Het is al zo het hele jaar lang. Als ze het voor elkaar krijgen zijn ze sneller dan wij zijn. Daarom zijn we als Ferrari niet blij en moeten we het beter doen."