Max Verstappen: "Mercedes heeft meer vermogen voor een weekend"

Max Verstappen start de sprintrace van zaterdag in Brazilië vanaf de tweede startplek. De Nederlandse Red Bull Racing coureur kwam ruim vier tienden tekort op de snelste tijd van Lewis Hamilton.

De Limburger heeft wel een idee hoe dat komt. “Als Mercedes een nieuwe motor gebruikt hebben ze meer vermogen voor een weekend”, zo verklaart hij na de kwalificatie.

"Voor mij is het dus geen grote schok, en ik ben blij om tweede te staan. Dat is een goede positie om van te starten. Je wil er natuurlijk korter bij staan, maar soms moet je gewoon realistisch zijn en er zat gewoon niet meer in", zo citeert Verstappen.com zijn naamgever.

De grote punten worden verdeeld op de zondag, weet Verstappen. Toch heeft hij zin in de korte race op zaterdag. “Er zijn niet veel punten te halen in de sprintrace, ik hoop op een goede eerste ronde en van daar zullen we zien hoe het verloopt. Het belangrijkste is natuurlijk de zondag. Op zondag zal het er geheel anders uitzien. Het zal dan veel warmer zijn. Dat zal het gedrag van de auto veranderen en we zullen zien.”