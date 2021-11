Samenvatting VT1 GP Brazilië: Vliegende start voor Hamilton met 3 tienden voorsprong op Verstappen

Lewis Hamilton heeft de eerste vrije training in Brazilië als snelste afgesloten. De Britse Mercedes-coureur was net wat sneller dan Red Bull-piloot Max Verstappen. Sergio Perez wist de derde tijd te noteren in een vochtig Sao Paulo. Valtteri Bottas viel buiten de top drie en werd vierde.

Al vroeg in de eerste vrije training was het al druk op de baan. De heren coureurs hadden de training als enige voorbereiding op de kwalificatie en dat betekende dat er geen tijd te verliezen was. Max Verstappen kende een lastig start want hij meldde al snel op de boordradio dat hij wat last had van vibraties. Hij was niet de enige, veel van zijn concullega’s hadden hetzelfde probleem. Kimi Räikkönen en Lewis Hamilton klaagde ook al snel op de boordradio.

Druppels

Veel coureurs hadden moeite met de eerste bocht. Onder andere Sergio Perez en Lando Norris verremde zich en elders op de baan gingen zeer veel coureurs wijd. Ook hadden de coureurs te maken met wat lichte druppels. Lance Stroll was één van de mannen die dit met zijn team deelde.

Snelle Hamilton

Maar dat weerhield de Red Bulls er niet van om met nog 26 minuten te gaan als eerste op de rode band naar buiten te gaan. Al snel volgden de rest en regende het snelle rondes. De echte regen bleef achterwege en dat gaf Lewis Hamilton de kans om de snelste tijd af te snoepen van Max Verstappen. Het zal de Brit een goed gevoel geven maar hij weet in ieder geval dat hij zondag niet vooraan zal starten door een nieuwe ICE.