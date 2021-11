Ook Bottas komt met speciale helm met bijzonder thema

In navolging van Lewis Hamilton en Max Verstappen zal ook Valtteri Bottas in Brazilië rondrijden met een bijzondere helm. Waar teammaat Hamilton zijn idool Ayrton Senna eert gooit Bottas het over een andere boeg. De Fin zal namelijk rondrijden met een koffie-helm.

Bottas is een ware koffie-connaisseur en heeft daarom besloten om voor dit thema te kiezen. Op zijn helm zijn koffiekopjes, koffiebonen en een koffie-uitspraak te vinden. Brazilië is een land waar veel koffie wordt verbouwd en daarom vond Bottas dit het geschikte moment voor een bijzonder helmdesign.