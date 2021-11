Hamilton doet een regendans: "Misschien kunnen we dan roet in het eten gooien"

Lewis Hamilton weet dat hem een zware taak staat te wachten in Brazilië. De Britse Mercedes-coureur weet dat concurrent Max Verstappen dit weekend weer de favoriet is in zijn Red Bull. Dat terwijl de Engelsman de puntjes hard nodig heeft in de titelstrijd.

Hamilton verwacht dan ook niet dat Mercedes sterker zal zijn dan Red Bull. Tegenover de media-afdeling van de Formule 1 is hij zeer duidelijk: "Ik denk dat ze het hele weekend veel sterker gaan zijn. Ze zijn momenteel op elk vlak sneller. Het is niet zenuwslopend, het is gewoon een feit. Het is wat het is dus draait om het maximaliseren van de auto."

Tijdens het interview druppelde het ligt en Hamilton hoop dan ook dat er een buitje gaan vallen dit weekend. De Brit ziet het als een voordeel: "Als we dit soort weersomstandigheden hebben kunnen we misschien roet in het eten gooien. Maar ze liggen momenteel een beetje voor op ons."