Hamilton op zijn hoede: "Pace van Red Bull was indrukwekkend"

Dit weekend zal Lewis Hamilton zijn titelstrijd met Max Verstappen weer vervolgen. De Britse Mercedes-coureur staat 19 punten achter in de tussenstand en heeft nog vier races om dat goed te maken. Hij is zich er in ieder geval van bewust dat het geen makkelijke opgave is.

Op de gebruikelijke persconferentie op de donderdag was Hamilton duidelijk. Hij weet dat hij alles moet geven: "Ik kan mij voorstellen dat het niet makkelijk is. De pace van Red Bull was indrukwekkend in de laatste race. Ze hebben over het gehele seizoen de snelste auto. Maar ze waren nog sterker in Mexico."

Winnen

Eigenlijk is er maar één opdracht voor Hamilton en dat is winnen. De Brit is zich ervan bewust: "We moeten elke race winnen. Na de zomerbreak hebben we elk weekend geprobeerd het maximale binnen te slepen. Maar dat deden we steeds niet."

Teamsport

Hamilton weet dat teamwork een heel belangrijke factor speelt in deze fase van het kampioenschap. Hij zal teammaat Valtteri Bottas dan ook om hulp vragen: "Het is een teamsport. Ik vind het niet erg om dat te doen. We hebben gezien dat als je een Red Bull voor je en achter je hebt, de strategie je beperkt tot verdedigen. Dus als er een mogelijkheid is moet je aanvallen als team. Dat is ook waarom elk team twee auto's heeft."