Glock ziet Verstappen als topfavoriet: "Alleen technische problemen kunnen hem tegenhouden"

Max Verstappen maakte met zijn overwinning in Mexico weer veel indruk op de wereld. Langzamerhand begint de Red Bull-coureur steeds meer en meer de titelfavoriet te worden. Toch is de Limburger nog steeds in een felle strijd verwikkeld me Lewis Hamilton. Veel kenners denken echter al te weten hoe de strijd gaat aflopen.

Ook oud-coureur Timo Glock heeft zijn voorspelling klaar liggen. Hij ziet bijna geen hindernissen meer voor Verstappen. Bij Sky Duitsland spreekt hij zich uit: "Wat kan Max Verstappen nog tegenhouden na zijn overwinning? Naar mijn mening is er maar één mogelijkheid. Namelijk dat hij en Red Bull tegen technische problemen aanlopen."

Glock ziet ook alleen maar positieven signalen bij de Oostenrijkse formatie: "Ik denk dat het pakket op het moment heel sterk is. Interlagos is waarschijnlijk wel een circuit wat Red Bull heel erg goed ligt. Hun auto werkt goed op veel verschillende circuits. Max bevindt zich in een zeer comfortabele situatie. Red Bull doet momenteel echt alles goed."