Verstappen neemt het op voor Bottas: "Begrijp niet waar Toto het over heeft"

Max Verstappen had de Mexicaanse Grand Prix al na één bocht in de pocket. De Nederlandse Red Bull-ster verschalkte de concurrentie met een gedurfde actie bij het aanremmen. Bij Mercedes waren ze van mening dat Valtteri Bottas de deur wel heel simpel open liet staan.

Met zijn Mexicaanse winst heeft Verstappen zijn voorsprong op Hamilton alleen maar uitgebreid. Zelf rekent de Limburger zich echter nog niet rijk. Hij spreekt zich uit bij de Telegraaf: "Ja negentien punten is veel maar die voorsprong kan snel verdampen. Ik kan er dit seizoen makkelijk over meepraten."

Kritisch

Bij Mercedes waren ze heel kritisch op hun tweede coureur Bottas. De Fin kreeg de wind van voren van teambaas Toto Wolff en regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. Hamilton bood later zijn excuses aan maar vanuit Wolff heeft men niets meer vernomen.

Goedkoop

Verstappen is het in ieder geval niet eens met de uitspraken. Hij neemt het op voor Bottas: "Je moet een autolengte vrij laten want anders krijg je een penalty. Ik begrijp niet waar Toto het over heeft. Je kan heel simpel Valtteri de schuld geven maar ik denk dat, dat wel heel goedkoop is."