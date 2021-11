Hamilton reageert op Perez uitspraken: "Wil er zeker van zijn dat men mij niet verkeerd begrijpt"

Lewis Hamilton baarde dit weekend opzien door enkele venijnige uitspraken te doen over Sergio Perez. Het leverde een storm van kritiek op, Hamiltons woorden werden opgevat als een soort steek in de richting van de concurrent. Nu reageert de regerend wereldkampioen zelf op zijn woorden.

Na afloop van de race deed Hamilton in Mexico een bijzondere uitspraak. Hij zei het volgende: "Je weet dat de Red Bull snel is als je Checo vlak achter je hebt rijden." De uitspraak werd gezien als een steek richting Perez en dat is niet iets wat men gewend is van Hamilton.

Respect

Op Instagram reageert de Brit zelf op de uitspraak: "Ik wil er zeker van zijn dat mensen mijn woorden niet verkeerd begrijpen. Ik heb heel veel respect voor Checo en ik denk dat hij perfect werk levert bij zijn nieuwe team."

📲 | Por meio de um storie no instagram, Lewis se explicou sobre um possível mal entendido na sua fala sobre a corrida de ontem. A tradução está na segunda foto. pic.twitter.com/4n9vqT2oZJ — Lewis Hamilton News 💜🇧🇷 (@LH44NEWS) November 8, 2021

Low drag

Hij verduidelijkt zijn woorden van zondag: "Mijn uitspraak ging puur en alleen over het feit dat het heel moeilijk was om in Mexico een andere auto te volgen door de low drag. Dat is waarom er weinig inhaalacties waren. Hij was instaat mij te blijven volgen wat alleen maar laat zien hoeveel meer downforce ze hadden."