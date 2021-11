Horner hekelt social media na Tsunoda-kritiek: "Saaie wereld als je geen mening mag geven"

Yuki Tsunoda was zaterdag de gebeten hond. De jonge Japanner zat Sergio Perez en Max Verstappen in de weg waardoor ze zich niet konden verbeteren. Red Bull-teambaas Christian Horner was daarna kritisch op Tsunoda maar zwakte die een dag later al weer af.

Maar op het wereldwijde web gingen de uitspraken van Horner al snel goed viral. Horner reageerde hier dan weer op tegenover de internationale media: "Als je kijkt naar de context waarin het is geplaatst, dan zie je dat er een soort gewoonte is op social media om het op deze manier op te blazen."

Men was vooral boos op Horner omdat hij het in zijn hoofd haalde om kritisch te zijn op een coureur uit het eigen opleidingsprogramma. Ook hier wil de Brit helemaal niets van weten: "Ik denk dat het een saaie wereld wordt als je mening niet meer mag geven op de performance van een coureur."