Rosberg weet wanneer je Hamilton kan verslaan: "Moet profiteren als Lewis zwakke fase heeft"

Max Verstappen liet in Mexico weer eens zien hoe je Lewis Hamilton moet verslaan. De Nederlander rekende in de eerste bocht al af met zijn grote rivaal en reed onbedreigd naar de zege. Hamilton leek na afloop wel moedeloos en hij realiseert zich ook wel dat de titelstrijd nu een zware opgave is geworden.

Het verschil tussen de twee kemphanen is in Mexico-Stad opgelopen tot 19 punten. Het verschil is groter dan voorheen en met de Grand Prix van Brazilië in aantocht is de Nederlander enorm in het voordeel. Maar er zijn nog 107 punten te verdienen dus alles is nog mogelijk.

Nico Rosberg weet hoe je Hamilton moet verslaan. De wereldkampioen van 2016 vertelt aan F1 Insider wanneer je de Brit het beste kan pakken: "Je moet profiteren als Lewis een zwakke fase heeft en hij zijn motivatie een beetje verliest. Dan moet je vol in de aanval en moet je het maximale aantal punten halen. Dit omdat je Lewis nooit mag afschrijven. Hij komt altijd terug."