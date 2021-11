Wolff geeft niet op: "Ik ben verliefd op de autosport"

Mercedes beleefde een miserabel weekend in Mexico. Valtteri Bottas was al na één bocht kansloos en Lewis Hamilton kwam nooit in de buurt van Max Verstappen. Toch gaan ze bij de Duitse renstal niet bij de pakken neerzitten. Ze moeten vrijdag immers weer aan de bak in Brazilië.

Teambaas Toto Wolff blijft in ieder geval zeer strijdbaar. De Oostenrijker is onverminderd positief in gesprek met Autosport. Wolff: "Ik heb nogal een realistisch persoon. Maar ik ben verliefd op de autosport. Dit omdat alles hier kan gebeuren."

Volgens Wolff hebben ze bij Mercedes niet het gevoel dat de titel uit het zicht raakt. De teambaas spreekt het ferm tegen: "Geen van ons gaat hier weg met die mentaliteit. Er zijn nog steeds vier races te gaan. Er zijn vier overwinningen te pakken, vier mogelijke uitvalbeurten. We blijven gewoon doorvechten."