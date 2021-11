Horner blijft positief: "Lewis start op de vieze kant van de baan"

De kwalificatie verliep gister niet naar wens voor Red Bull Racing. De Oostenrijkse formatie zag dat hun coureurs Max Verstappen en Sergio Perez niet verder kwamen dan de tweede startrij. Toch gaan niet alle alarmbellen af bij Red Bull. Teambaas Christian Horner ziet namelijk kansen.

De Britse teambaas blikt vooruit in gesprek met Sky Sports. Horner: "Valtteri start nog steeds voor Lewis. Lewis start daarnaast ook nog eens op de vieze kant van de baan terwijl Max aan de schone kant start. Het zal allemaal draaien om waar ze rijden na de eerste ronde en dan gaat de strategie ook nog eens een rol spelen."

Gisteren moest Red Bull zijn meerdere erkennen in eeuwige concurrent Mercedes. Maar dat betekent niet dat Horner alvast de witte vlag hijst. De Brit blijft vol goede hoop: "We geloven dat we hier een snelle raceauto hebben. Ik denk dat we alsnog een goede race kunnen hebben."