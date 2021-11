Max Verstappen accepteert P3 achter Mercedessen: "Ik had voor pole kunnen gaan"

Het zag er het hele weekend naar uit dat Max Verstappen oppermachtig zou kunnen gaan voor pole in Mexico. Tijdens VT3 was Sergio Perez in de Red Bull-bolide nog 6,5 tienden sneller dan de snelste Mercedes: de kansen voor Max Verstappen en Sergio Perez leken dus erg groot om vooraan te mogen starten tijdens de race van zondag.

Niets is minder waar. Verstappen en Perez staan achter beide Mercedessen. Bottas was drieënhalf tiende van een seconde sneller dan Verstappen. Teleurstellend, na een goede start van het weekend, zou je denken. Toch is Verstappen positief over zijn kansen voor de Mexicaanse F1 GP.

Verstappen vertelt tegen Jenson Button na afloop: "Gedurende de kwalificatie werd de balans wat minder, maar tegen het einde had ik eigenlijk best een goede ronde. Ik weet niet precies wat er voor mij gebeurde, maar ik zag twee jongens van de baan gaan. Ik verwachtte een gele vlag dus ik ging van het gas en daarmee was mijn ronde natuurlijk verpest."

Hij vervolgt: "Zelfs ondanks dat en ondanks dat de balans niet je van het was, denk ik dat ik voor de pole ronde had kunnen gaan. De derde plek is niet geweldig, maar ik denk dat het toch beter is dan te starten als tweede."

Daarmee lijkt Verstappen te doelen op de 'vuile kant' van de baan. Verstappen start op de 'schone lijn' waar doorgaans minder stof en vuil ligt vanwege de ideale racelijn. Lewis Hamilton zou dus een minder ideale uitgangspositie hebben vanaf P2.

Voor de race van zondag liggen alle mogelijkheden nog open, denkt Verstappen.