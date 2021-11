Chinese Grand Prix "zo snel mogelijk" weer vaste prik op F1-kalender

De Formule 1 Grand Prix in China moet vanaf 2023 weer jaarlijks vaste prik op de F1-kalender worden. De F1-race in China is vastgelegd tot en met 2025, terwijl de race volgend jaar nog niet op de kalender staat. Volgens F1.com wil de Formule 1 "zo snel als mogelijk" terugkeren in China. Vanwege de voortslepende coronapandemie werd er voor het laatst in 2019 een Chinese F1 Grand Prix gereden op het Shanghai International Circuit.

In 2004 werd er voor het eerste geracet op het door Hermann Tilke getekende circuit. Rubens Barrichello klom na afloop van die historische Grand Prix op het hoogste treetje van het ereschavot. Hij stuurde als eerste zijn Ferrari over de eindstreep in Shanghai.