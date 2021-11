Horner reageert op Wolff-uitspraken: "Elke protagonist heeft een goede antagonist nodig"

De titelstrijd tussen Red Bull Racing en Mercedes is en blijft een verhit duel. Niet alleen op de baan duelleren de twee teams fel, ook naast de baan is het vuurwerk. De teambazen gooien voortdurend met modder naar elkaar. Deze keer reageert Christian Horner op een uitspraak van Mercedes-concullega Toto Wolff.

Eerder deze week deed Mercedes-teambaas Toto Wolff enkele opvallende uitspraken in een interview in de Daily Mail. De Oostenrijker noemde zijn Red Bull-collega een hoofdrolspeler in een pantomime. Horner kan wel lachen om de uitspraken van Wolff.

Antagonist

Op de teambazen persconferentie op vrijdag sloeg Horner terug. De Red Bull-teambaas gaf Wolff een koekje van eigen deeg: "Voor een protagonist heb je eigenlijk ook een goede antagonist nodig. Toto vertolkt die rol dan weer prima."

Onderdeel van het spelletje

Horner weet inmiddels wel hoe Wolff in elkaar steekt en heeft dan ook helemaal geen problemen met de uitspraken. Horner: "We weten allemaal wel dat Toto soms wat woorden laat vallen in de media. Dat is helemaal niet erg, dat is onderdeel van het spelletje."

Asfalt

Wel benadrukt Horner nog maar eens dat de twee elkaar niet haten. Het tegenovergestelde is waar: "Ik heb helemaal geen problemen met Toto, we respecteren elkaar. Het draait er uiteindelijk om wat je laat zien op het asfalt. Laten we maar op het asfalt praten, dat weegt zwaarder."