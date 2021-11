Wolff over vertrekkende Bottas: “Hij is geen fenomeen”

Nog vijf races en dan zit het Mercedes-avontuur van Valtteri Bottas erop. De Fin wordt vervangen door George Russell en vertrekt zelf naar Alfa Romeo. Mercedes-teambaas Toto Wolff is complimenteus over de prestaties van Bottas en verwacht dan ook veel van hem bij Alfa Romeo.

Wolff weet dat er het aankomende seizoen veel gaat veranderen. De Oostenrijker reageert bij Speedweek op de toekomst van Bottas: “Ik weet zeker dat hij het team op sleeptouw kan gaan nemen. Ik denk ook dat hij dat team vooruit kan gaan helpen.” Aankomend seizoen veranderen veel van de regels in de sport dus het kan zomaar zo zijn dat de keuze van Bottas een goede keuze heeft gemaakt.

Wolff is daarnaast ook van mening dat Bottas een goede coureur is, maar er zijn wel betere coureurs in het veld. Wolff: “Hij is geen fenomeen zoals Lewis en Max dat zijn. Dat soort jongens zijn heel zeldzaam. Maar in Turkije reed Bottas bijvoorbeeld beter dan hen allebei.”