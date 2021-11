Wolff spreekt zich uit over Alonso: "Je bent niet de zon"

Lewis Hamilton maakte in 2013 de overstap van McLaren naar Mercedes. Toentertijd was Mercedes allesbehalve een topteam en was men van mening dat het een domme keuze was. Het tegendeel werd echter waarheid en Hamilton won zes wereldtitels. Hamilton koos niet voor het grote geld maar vond het grote succes.

Er zijn genoeg voorbeelden van coureurs die ook een transfers maken die nogal spraakmakend zijn. Fernando Alonso had daar wel een handje in alleen kwam er bij de Spanjaard regelmatig niet het gewenste resultaat uit. Vooral zijn overstap van Ferrari naar McLaren was een nachtmerrie. Het zorgde ervoor dat een derde wereldtitel voor Alonso er ,nog, niet kwam.

Alonso

Mercedes-teambaas Toto Wolff kijkt naar deze situatie in gesprek met de Daily Mail: "Fernando Alonso is zonder twijfel één van de beste coureurs die ooit heeft rondgereden. Het is een teleurstelling voor de sport dat hij niet meer dan twee titels heeft gepakt."

Zon

Wolff weet wel waardoor dit komt: "Maar het draait erom dat je weet dat je onderdeel bent van het zonnestelsel, je bent niet de zon. Sommige coureurs zijn onverstandig. Ze stappen in de spotlights van de media en ze beginnen te geloven dat ze de zon zijn. Dat ben je niet. Geen van ons is dat. We zijn allemaal satellieten, we zijn de planeten die ronddraaien."