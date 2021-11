Hülkenberg gaat niet in IndyCar rijden: "Heb door persoonlijke redenen besloten niet door te gaan"

Vorige week keerde Nico Hülkenberg terug achter het stuur. De sympathieke Duitser testte voor het IndyCar-team van McLaren en de test verliep naar wens. Hülkenberg maakte een goede indruk op het team en het leek er eventjes op dat de toekomst voor de Le Mans-winnaar in Amerika lag.

Maar nu is het IndyCar-sprookje alweer ten einde gekomen. Hülkenberg heeft zelf besloten om het avontuur niet door te zetten. De Duitser kwam met een statement op social media: “Het was spannend om een IndyCar te testen twee weken terug. Ik ben McLaren dankbaar voor deze kans.”

Quick update regarding Indycar: It was exciting to test an Indycar two weeks ago and I am grateful to @ArrowMcLarenSP for this opportunity. However for personal reasons I decided not to go ahead with it. Keep you posted on my future plans. #WeRideOn