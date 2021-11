Verstappen keert terug op succesvolle grond: "Wil verder bouwen op momentum"

Dit weekend gaat de strijd om de wereldtitel weer onverminderd hard door. Max Verstappen en Lewis Hamilton zullen elkaar weer het vuur aan de schenen leggen. Verstappen gaat als WK-leider naar Mexico en liet bij de laatste race in Austin weer eens zien tot wat hij in staat is.

De Limburger hield twee weken terug de jagende Lewis Hamilton van zich af. Hij liet weer een diepe indruk achter op velen en verstevigde zijn leidende positie. Het was ook een goed weekend voor zijn team Red Bull Racing want ook teamgenootje Sergio Perez mocht het ereschavot beklimmen.

Momentum

Op zijn eigen website blikt Verstappen tevreden terug op de vorige wedstrijd: "De overwinning gaf heel veel voldoening. We hadden de juiste snelheid tijdens de Amerikaanse GP dus ik wil op dat momentum verder bouwen. Het was natuurlijk ook erg belangrijk om flink wat punten te scoren voor het wereldkampioenschap."

Mexico

De terugkeer van de Mexicaanse Grand Prix is goed nieuws voor Verstappen, hij was in het verleden immers al zeer succesvol in het land. Zelf heeft hij er ook zin in: "Ik heb goede herinneringen aan het racen in Mexico met mijn twee overwinningen. Ik kijk er naar uit om er weer te racen, vooral omdat we er geruime tijd niet naar toe konden. Met Checo in het team zullen we hier ook meer fans hebben. Hopelijk hebben we een competitief weekend."