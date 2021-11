Marko denkt kampioenschap Verstappen wel wat doet: "Jagen al geruime tijd op titel"

Met nog vijf races te gaan is alles nog mogelijk in de strijd om de wereldtitel. Max Verstappen en Lewis Hamilton maken allebei nog kans op het kampioenschap. De Nederlander lijkt ijzig kalm te blijven en heeft zelfs aangegeven dat het winnen of verliezen van de titel niets zal veranderen aan zijn leven.

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dat het winnen van de wereldtitel heus wel wat doet met Verstappen. Team en coureur zijn immers al heel lang op jacht naar het prestigieuze doel: het winnen van de wereldtitel. Het is een belangrijke reden voor Marko.

De Oostenrijkse adviseur spreekt zich uit in gesprek met het Duitse Auto, Motor und Sport. Marko: "Het leven gaat door, dat is zeker. Maar de wereldtitel is iets heel belangrijks voor hem maar ook voor ons. We jagen al geruime tijd op die wereldtitel. Het zou een grote teleurstelling zijn voor Max als hij de titel niet wint."