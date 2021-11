Wolff toont rekentalent: "Kans op wereldtitel nu tussen 45 en 55 procent"

Met nog vijf races te gaan kunnen Lewis Hamilton en Max Verstappen allebei nog wereldkampioen worden. De twee kemphanen zijn al het gehele seizoen met elkaar in gevecht om de wereldtitel. Momenteel gaat Verstappen aan de leiding van het wereldkampioenschap met een redelijk gat ten opzichte van Lewis Hamilton.

Mercedes-teambaas Toto Wolff weet dat een titel voor Hamilton niet zo vanzelfsprekend meer is. Bij het Duitse RTL berekent Wolff zelf de titelkansen van zijn ster coureur: “Dat is redelijk eenvoudig uit te rekenen met zelfs een zekere waarschijnlijkheid. Op dit moment is zijn mathematische kans op de wereldtitel zo’n 45 tot 55 procent.”

Wolff wil dan ook niets weten van iedereen die Mercedes kansloos acht. Hij haalt het verleden erbij: “Mensen vergeten nog wel eens dat we in 2018 en 2019 achter lagen op Ferrari. Twaalf punten haal je niet zomaar in maar het kan altijd zomaar veranderen. Uitvallen is verboden want dan ligt Verstappen 37 punten voor op ons.”