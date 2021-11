Alonso kijkt uit naar 2022: "Ik denk dat ik dan mijn top bereik"

Dit jaar keerde tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso weer terug in de Formule 1. De ervaren Spanjaard doet het zeker niet slecht bij Alpine maar is zeker ook geen onderdeel van de kop van het veld. Toch heeft Alonso geen spijt van zijn comeback en wacht hij geduldig af.

Met enige regelmaat laat Alonso dit jaar zien zijn kunstjes niet te zijn verleerd. Zijn sterk verdedigende werk tegenover Lewis Hamilton in Hongarije was daar het absolute hoogtepunt van. Tegenover de Spaanse sportkrant laat Alonso weten zeer tevreden te zijn: "Ik ben heel erg blij met mijn terugkeer naar de Formule 1."

Aankomend seizoen moet het seizoen van Alonso worden. Er gaan in 2022 immers gloednieuwe regels in die zomaar het veld kunnen opschudden. Alonso is bij Marca in ieder geval vol vertrouwen: "Ik was persoonlijk nog niet helemaal comfortabel in de eerste race, ik had mij in de vierde of vijfde race helemaal aangepast aan alles. Het doel was om dit jaar te gebruiken om naar de top te komen in 2022. Ik denk dat ik dan mijn top bereik."