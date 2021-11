Vettel vindt dat Formule 1 zijn verantwoordelijk moet pakken: "Kunnen dan niet alles achterlaten"

Het Formule 1-circus trekt al jarenlang over de gehele wereld. De trektocht laat dan ook zo zijn sporen na op de plekken waar ze neerstrijken. Maar dat zijn niet altijd positieve gevolgen. Vaak blijft er immers ook veel afval achter op de circuits en dat is niet bepaald een fraai beeld.

Aston Martin-coureur Sebastian Vettel zet zich dit seizoen in voor veel zaken die hij belangrijk vindt. Zo droeg hij in Hongarije een shirt waarmee hij de lokale LGBTQ-community steunde. Ook zet Vettel zich dit jaar fel in voor een beter milieu. Hij roept met enige regelmaat de fans op om hun afval op te ruimen en soms trekt hij zelf de stoute schoenen aan en helpt hij na afloop de opruimploeg.

Verantwoordelijkheid

De Duitser is van mening dat de Formule 1 hier zijn verantwoordelijkheid moet pakken. Tegenover The New York Times spreekt Vettel vanuit zijn hart: "Als je naar het grote plaatje kijkt, dan zie je dat we als Formule 1 zijnde een bepaalde verantwoordelijkheid hebben als we naar verschillende plaatsen in de wereld gaan. We organiseren daar enorme events waarmee we enorme opwinding veroorzaken."

Investeren

Vettel vindt dan ook dat de sport om zijn schouder moet kijken. Hij is zeer duidelijk: "We kunnen er niet heen gaan, ons showtje houden en dan alles achterlaten. Om er zeker van te zijn dat niets achterblijft moeten we een klein beetje van onze marge pakken en die investeren in dit soort dingen."