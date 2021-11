Wolff doet opvallende uitspraken: "Zie degene vooraan absoluut Senna-Prost acties uithalen"

De titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen is kiezelhard. In Silverstone en Monza raakten de twee elkaar al, met alle gevolgen van dien. Enkele kenners verwachten dan ook dat er nog veel meer klappers aan zitten te komen. Sommigen memoreren zelfs over toekomstige crashes met opzet.

Zelfs Mercedes-teambaas Toto Wolff sluit dit niet uit. De Oostenrijkse topman doet enkele heel erg opvallende uitspraken in gesprek met Mail+. Hij refereert zelfs naar de legendarische strijd tussen Alain Prost en Ayrton Senna. Wolff: “Als het zover komt dat ze in Abu Dhabi nog steeds tegen elkaar strijden om de wereldtitel, dan zie ik degene die vooraan rijdt absoluut hetzelfde proberen als in de Senna-Prost jaren.”

Volgens Wolff heeft het ook geen enkele zin om de twee kemphanen af te remmen in hun duel. De Oostenrijker is nogal duidelijk: “Ik denk niet dat je het onder controle kan houden. Ik denk niet dat je het onder controle wil houden omdat ze gladiatoren zijn in hun machines. Je had de gladiatoren 2000 jaar geleden ook niet tot kalmte gemaand in hun arena.”