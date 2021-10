Honda-man verwacht geen comeback in 2026

Honda vertrekt na dit seizoen weer uit de Formule 1. De Japanse formatie stopt als motorleverancier van Red Bull en AlphaTauri. Als bedankje rijdt Red Bull daarom dit weekend met een Honda-livery. Het is vooralsnog onduidelijk of we Honda ooit weer gaan terugzien in de koningsklasse.

In 2026 gaan er compleet nieuwe motorregels gelden in de Formule 1. Deze nieuwe regeltjes kunnen er zomaar voor zorgen dat er nieuwe motorleveranciers bijkomen. Volgens Motorsport-total.com is dat in ieder geval niet aan de orde bij Honda. Honda-man Koji Watanabe spreekt zich uit: "Er is geen specifieke samenwerking voor de volgende generatie Power Units. Al onze engineers die betrokken zijn bij Red Bull Powertrains zullen dat in 2022 tijdelijk doen om het motor departement daar op te bouwen."

Een comeback in 2026 is dan ook te hoog gegrepen. Watanabe ziet er niets in. "Ik ben niet de intentie omdat nu toe doen en er is ook geen verzoek voor gekomen." De uitspraken van Watanabe zijn bijzonder aangezien een ander kopstuk ,Yamamoto, zei dat hij een terugkeer in de Formule 1 wel durft te voorspellen.