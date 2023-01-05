Super Aguri
Super Aguri
- Team naam Super Aguri
- Basis Tokyo, Japan
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 sep 2005
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 235 reacties op Super Aguri
- 3 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Super Aguri
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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Het verhaal van Franck Montagny, de beoogde opvolger van Alain Prost
Met Pierre Gasly en Esteban Ocon is Frankrijk komend seizoen wederom met twee coureurs vertegenwoordigd op de Formule 1-grid. De zuiderbuur van onze zuiderbuur is een grote spel...05 jan 2023 12:00
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Voormalig Formule 1-coureur Sakon Yamamoto verkozen in Lagerhuis
Kent u de naam Sakon Yamamoto nog? De Japanner reed in 2006, 2007 en 2010 in de Formule 1 voor achterblijvers Super Aguri, Spyker en HRT. Nu heeft de oud-coureur een opvall...01 nov 2021 13:07
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Historie: Hamiltons carrière onder de loep: De grote doorbraak (2/7)
Lewis Hamilton stond te popelen om te beginnen in Melbourne Park. De rookie was samen met tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso het nieuwe sensationele rijdersduo van McLare...02 dec 2020 07:30
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Helmen Prost en Hamilton leveren 42.000 euro op bij veiling
Bij een veiling van het Franse veilinghuis Artcurial werden zondag een groot aantal Formule 1-helmen geveild. Ook andere voorwerpen als stuurtjes, overalls en racehandschoe...11 feb 2019 11:37
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Voormalig Ferrari-manager: "Vertrek Arrivabene is geen verrassing"
Voormalig Ferrari-manager, Daniele Audetto, zegt dat hij er niet verbaasd over is dat Ferrari voormalig teambaas Maurizio Arrivabene aan de kant heeft geschoven. Vorige wee...15 jan 2019 12:06
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Column: Déjà vu
'Honda stopt met haar Formule 1-project'. Mei 1999: Jos Verstappen was voor drie jaar gecontracteerd om de Japanners de F1 in te brengen en meteen successen te bezorgen....25 jun 2018 11:55
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Anthony Davidson viert vandaag zijn 39ste verjaardag
Oud Formule 1-coureur Anthony Davidson is vandaag jarig. De Brit mag 39 kaarsjes op zijn verjaardagstaart uitblazen. Davidson debuteerde in Hongarije 2002 bij Minardi, maar moes...18 apr 2018 07:04
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Takuma Sato viert vandaag zijn 41ste verjaardag
Oud Formule 1-coureur Takuma Sato is vandaag jarig. De Japanner mag 41 kaarsjes op zijn verjaardagstaart uitblazen. Sato kwam tussen 2002 en 2008 uit voor teams als Jordan, BAR ...28 jan 2018 07:08
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Ide en Campbell-Jones vieren vandaag hun verjaardag
Twee oud Formule 1-coureurs zijn vandaag jarig. Yuji Ide, een Japanner die in 2006 op 31-jarige leeftijd namens Super Aguri debuteerde, viert zijn 43ste verjaardag. Nadat hij ee...21 jan 2018 07:04
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'Deal Sauber en Honda als motorenleverancier in 2018 bijna rond'
Sauber is dichtbij een deal met Honda als leverancier van de motoren voor het volgende Formule 1-seizoen. Dat meldt Autosport.com op zijn website. Het Zwitserse team heeft al si...25 apr 2017 09:59
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Anthony Davidson viert vandaag zijn 38ste verjaardag
Oud Formule 1-coureur Anthony Davidson is vandaag jarig. De Brit mag 38 kaarsjes op zijn verjaardagstaart uitblazen. Davidson debuteerde in Hongarije 2002 bij Minardi, maar moes...18 apr 2017 09:27
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IndyCar: Andretti Autosport maakt komst Takuma Sato wereldkundig
Voornalig Formule 1-coureur rijdt ook volgend jaar in de IndyCar Series. De Japanner is sinds 2010 een vaste waarde in de Amerikaanse raceklasse, maar had nog geen stoeltje voor...03 dec 2016 09:45
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FE: NextEV-teambaas Martin Leach overleden
Martin Leach, mede-oprichter van NextEV en teambaas van het gelijknamige Formule E-team, is gisteren overleden aan de gevolgen van kanker. Leach was in zijn leven werkzaam voor ...02 nov 2016 09:59
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Montagny zag saaie race in Hongarije
Voormalig Super Aguri-coureur Franck Montagny heeft vandaag in de Franse krant Le Point zijn mening gegeven over de Grand Prix van Hongarije. Zijn conclusie: het was s...25 jul 2016 13:49
05 jan 2023 12:00
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12:00F1
01 nov 2021 13:07
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13:07F1
02 dec 2020 07:30
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07:30F1
11 feb 2019 11:37
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11:37F1
15 jan 2019 12:06
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12:06F1
25 jun 2018 11:55
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11:55F1
18 apr 2018 07:04
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07:04F1
28 jan 2018 07:08
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07:08F1
21 jan 2018 07:04
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07:04F1
25 apr 2017 09:59
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09:59F1
18 apr 2017 09:27
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09:27F1
03 dec 2016 09:45
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09:45IndyCar
02 nov 2016 09:59
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09:59FE
25 jul 2016 13:49
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13:49F1
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