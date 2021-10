Honda topman voorspelt terugkeer: "Persoonlijk denk ik dat we terugkomen"

Dit weekend eert Red Bull Racing afzwaaiend motorleverancier Honda met een speciale livery. Alhoewel de samenwerking op ander gebied verder gaat zal Red Bull de motoren zelf moeten gaan fabriceren. Maar het afscheid van Honda is niet voor eeuwig, tenminste dat is de mening van een van de Japanse hogeheren.

Honda-bons Masashi Yamamoto spreekt tegenover The Race over wat hij verwacht van de toekomst. Die ziet hij zonnig in: "Persoonlijk denk ik dat we terug gaan komen. Nu is het een situatie waar Honda zich moet concentreren op de klimaatneutrale toekomst en we moeten dat project in gang zetten."

Geschiedenis

Maar daarna komt Yamamoto met alle plezier terug in de koningsklasse van de autosport. Yamamoto: "Maar zodra dat goed gaat denk ik dat er weer mensen in het bedrijf zijn die naar de Formule 1 willen gaan. Het is de geschiedenis van het bedrijf en het is heel erg belangrijk."