Verstappen heeft eerste titel van het jaar binnen

Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn nog steeds in een ferme strijd om de wereldtitel verwikkeld. Toch heeft de Nederlandse Red Bull-piloot Hamilton al verslagen in de strijd om een andere titel. Verstappen mag zich namelijk officieel de winnaar van de Pirelli Pole Position Award noemen.

Verstappen pakte in Austin zijn negende pole position van het jaar. Geen enkele andere coureur komt daar dit seizoen bij in de buurt. Niemand kan Verstappen zelfs meer bijhalen dus dat betekent dat de Limburger de winnaar is van dit kampioenschap.

Hij volgt hiermee zijn grote rivaal Lewis Hamilton op. De Britse recordhouder won de prijs al in 2018 en dus ook vorig seizoen. In 2019 werd hij al eens verslagen, toentertijd was Charles Leclerc sneller dan Hamilton op de zaterdagen. Verstappen krijgt voor deze prestatie een bijzondere variant van de gebruikelijke pole award. Die prijs is elk weekend een miniatuur-variant van de Pirelli-band met speciale vermelding van het desbetreffende raceweekend.