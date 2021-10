Windsor genoot van Verstappen: "Het was prachtig om te zien"

De Amerikaanse overwinning van Max Verstappen maakte veel indruk op fans en kenners. De Nederlandse Red Bull-coureur hield de jagende Lewis Hamilton van zich af en deed dat op banden die veel minder vers waren dan die van zijn concullega.

In de slotfase van de Amerikaanse Grand Prix op COTA kwam Hamilton aardig dichtbij maar Verstappen liet weer eens zien waarom hij aan de leiding gaat in de WK-stand. De Limburger bezweek niet onder de druk van Hamilton en dat maakte indruk.

Perfect

Ook journalist Peter Windsor heeft genoten van de wedstrijd. Op zijn Youtube-kanaal analyseert hij de race van Verstappen. Windsor: "We zagen Verstappen perfect gebruik maken van alles wat hij tot zijn beschikking had."

Banden

De ervaren Windsor zag dat Verstappen perfect omging met zijn banden. Hij is zeer positief over de Nederlander: "Het team was heel kalm. Net als Lewis moest hij op zijn banden letten maar was hij alsnog heel snel. Max liet zien dat hij die kwaliteiten ook heeft. Het was prachtig om te zien."