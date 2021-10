Vrouwelijke talenten krijgen kans bij speciale Formule 3 test

In de wereld van nu is diversiteit een belangrijk begrip. Ook in de autosport doet men hard zijn best om het startveld veel diverser te maken. Lewis Hamilton probeert meer mensen van kleur de sport in te krijgen en doormiddel van de W-Series hoopt men dat ook getalenteerde vrouwelijke coureurs doorbreken.

De Formule 3 heeft nu ook wat bedacht om meer dames achter het stuur te krijgen. Ze organiseren komende maand een speciale test op Magny-Cours voor enkele talentvolle vrouwen. W-Series coureurs Nerea Martí en Irina Sidorkova krijgen een kans om zich te bewijzen. Ook Formule 4-coureurs Maya Weug en Doriane Pin kruipen achter het stuur.

Formule 3-topman Bruno Michel legt bij Motorsport.com uit waarom de dames deze kans krijgen. Michel: "Het is vandaag de dag nog steeds niet makkelijk voor meiden om toegang te krijgen tot het single seater programma van de FIA. Wij willen helpen om daar verandering in te brengen. Om dat zover te krijgen moeten we bruggen bouwen tussen onze kampioenschappen."