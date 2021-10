Brawn geniet van Perez: "Zou fijn zijn als hij Lewis meer onderdruk zet"

Het heeft eventjes geduurd maar Sergio Perez lijkt eindelijk zijn draai te hebben gevonden bij Red Bull. De Mexicaan eindigde in zowel Turkije als Austin op het podium en bewees meermaals zijn waarde. Hij maakte ook indruk op Formule 1-bons Ross Brawn.

Brawn genoot ,net als zovelen, van de Amerikaanse Grand Prix. Het viel de Engelsman op dat er achter Hamilton en Verstappen één andere coureur de dienst uitmaakte. In zijn column op de site van de Formule 1 spreekt Brawn: "Checo was echt best of the rest."

Toch ziet Brawn nog één dingetje dat beter kan bij Perez: "Hij had een kans op pole op zaterdag en reed een sterke race op de zondag ondanks dat hij last had van het weer. Als hij dat elk weekend doet zal Red Bull tevreden zijn. Het zou fijn zijn geweest als hij Lewis meer onderdruk kon zetten. Maar Max en Lewis zijn echt een klasse apart."