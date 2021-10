Teleurstellende middag voor Gasly: "We weten nog niet wat de oorzaak is"

De Amerikaanse Grand Prix was een waar feestje met alles erop en eraan. Één coureur zal het weekend echter het liefst wil vergeten. Pierre Gasly kende een zondag gevuld met teleurstellingen en tegenslagen. De onfortuinlijke AlphaTauri-piloot viel uit na problemen met zijn ophanging.

De ophangingsproblemen waren zeker niet zijn enige tegenslag van de dag. Al voor de start leek het erop dat het over en uit was voor Gasly. Er was een probleem aan zijn auto en tot kort voor de start was het onduidelijk of hij wel kon beginnen met racen. Dankzij supersnel vakwerk van zijn monteurs kon hij gewoon aan de opwarmronde beginnen maar was het daarna al snel over.

Frustrerend

De teleurgestelde Gasly gaf na de race tekst en uitleg aan de media-afdeling van de sport: "Jammer genoeg hadden we een ophangingsprobleem vandaag waardoor we uitvielen. Op het moment weten we niet wat de oorzaak was dus dat moeten we uitzoeken. Het is heel frustrerend omdat we weten dat elk puntje telt in deze fase van het middenveld-gevecht."

Egginton

Technisch directeur Jody Egginton beaamd de problemen van en Gasly. Maar de oorzaak van het probleem is nog lang en breed niet boven water. Egginton: "We moeten ervoor zorgen dat we het begrijpen en dan we het oplossen voor de volgende race. Het kostte ons een aantal cruciale punten en dat is jammer voor Pierre en het team."