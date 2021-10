Hamilton wil napraten met zijn team na nederlaag in Amerika: "Het wordt zwaar"

Lewis Hamilton moet in Austin zijn meerdere erkennen in Max Vestappen. Als de lampen doven komt de Mercedes als een speer van zijn plaats en weet Verstappen in de eerste bocht te passeren. De Red Bull-bolide komt na zijn eerste pitstop echter vóór hem het asfalt weer op. Hetzelfde gebeurt na Hamilton's tweede pitstop.

De Britse Mercedes-rijder heeft echter banden die acht ronden verser zijn dan Verstappen en dus komt Hamilton met rasse schreden dichter bij Verstappen tijdens de laatste fase van de race. De Limburger blijft echter te snel en Hamilton komt niet toe aan een inhaalpoging.

"Ik heb geen idee wat wij anders hadden kunnen doen. I zal nog met het team om tafel na afloop. Volgens mij leverde het team geweldig werk en dit was het beste dat wij konden bieden."

De volgende races in Mexico en Brazilië worden verreden op circuits die de Red Bull-bolide beter passen dan de Mercedes, vermoedt Hamilton. "We gaan naar minstens twee circuits waar Red Bull sterk zal zijn, dus het wordt absoluut zwaar."