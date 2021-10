Max Verstappen bewijst potentiële wereldkampioen te zijn: "Ik ben super blij!"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heeft de Grand Prix van de Verenigde Staten gewonnen. De coureur reed een zo goed als foutloze wedstrijden in Texas, maar het was geen makkie.

De 24-jarige Nederlander ging voor 400.000 supporters van start vanaf pole. Zijn concurrent Lewis Hamilton mocht vanaf de tweede plek starten. De Mercedes-coureur had een super start en haalde Verstappen in. De coureur met nummer 33 reed hierdoor op de tweede plek, maar was sneller. Hij koos ervoor om een undercut te doen op Hamilton en dat werkte.

Na de undercut reed Verstappen ongeveer zes seconden van Hamilton, die moeite had om het gat te dichten met de Nederlander. De Brit kwam dichterbij, waardoor Verstappen koos voor weer een undercut. Hiermee behaalde hij een gat van acht seconden, maar aan het einde van de race kwamen de mannen dichtbij elkaar. Max Verstappen wist de coureur achter zich te houden en zei na de race: “Ja, we hadden een mindere start. Wij moesten dus wat anders proberen. De warmte speelde een grote rol op de banden, maar we hebben het kunnen maken.”

Over de fans zei Verstappen: “De fans zijn geweldig hier, hopelijk kunnen we meer races hebben in de VS”

Verstappen heeft nu een gat van twaalf punten naar zijn concurrent.